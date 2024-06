В PS Plus раздают Streets of Rage 4, игру про Губку Боба и AEW Fight Forever

Сегодня Sony пополнила библиотеку PS Plus Essential новыми играми. Подписчики базового тарифа сервиса могут скачать экшен Streets of Rage 4, платформер SpongeBob Squarepants: The Cosmic Shake и симулятор реслинга AEW Fight Forever.

Какие игры стали доступны в PS Plus Essential

SpongeBob Squarepants: The Cosmic Shake (PS4, PS5) — вторая часть перезапущенной серии приключений про Губку Боба и его друзей. Игра получила хорошие оценки от критиков и геймеров. Первая часть, Battle for Bikini Bottom — Rehydrated, вышла в 2020 году.

Streets of Rage 4 (PS4) — новая часть одной из самых известных серий экшенов с видом сбоку. Действие происходит спустя 10 лет после событий Streets of Rage 3.

AEW Fight Forever (PS4, PS5) — симулятор реслинга от издателя THQ Nordic. Конкурент WWE 2K.

Фото: Sony

Совсем скоро PS Plus пополнится ещё рядом игр, включая тайтлы для PS VR2.