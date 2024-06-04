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Доля пользователей с Windows 10 в Steam впервые упала до 50%

Доля пользователей с Windows 10 в Steam впервые упала до 50%
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Компания Valve поделилась ежемесячной статистикой самого популярного железа среди пользователей платформы Steam. По данным на май 2024 года, доля Windows 10 в лаунчере упала до 50,3% — это наименьший показатель в истории измерений платформы. Операционную систему постепенно догоняет Windows 11, чья доля превысила отметку в 46%.

Самые популярные операционные системы в Steam

Самые популярные операционные системы в Steam

Фото: Steam

Судя по всему, новейшая ОС от Microsoft сможет обогнать Windows 10 уже этим летом. Что касается других категорий, то GeForce RTX 3060 остаётся самой популярной видеокартой, процессоры Intel пользуются гораздо большей популярностью, чем AMD, а среднее количество оперативной памяти на ПК геймеров составляет 16 Гб.

Ознакомиться с полной статистикой об оборудовании и ПО пользователей Steam можно на специальной странице.

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