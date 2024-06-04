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В России стартовали продажи планшета Honor Pad 9 5G с экраном 120 Гц и восемью динамиками

В России стартовали продажи планшета Honor Pad 9 5G с экраном 120 Гц и восемью динамиками
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В российских магазинах электроники начались продажи планшета Honor Pad 9 5G — улучшенной версии базового Honor Pad 9 с поддержкой связи 5G. Стоимость устройства начинается от 37 тыс. рублей за базовую комплектацию.

Honor Pad 9 5G получил 12,1-дюймовый IPS-экран с разрешением 2560x1600 пикселей и частотой обновления дисплея 120 Гц. Планшет работает на базе процессора Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 с 8 ГБ оперативной и 128/256 ГБ встроенной памяти с батареей объёмом 8300 мА/ч.

Устройство получило стандартные модули камеры: основной датчик на 13 Мп и фронтальный датчик на 8 Мп. Одна из главных особенностей Honor Pad 9 5G — поддержка сразу восьми динамиков, а также сертификат TÜV Rheinland по снижению уровня синего света и отсутствию мерцания.

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