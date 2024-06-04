Intel представила процессоры Lunar Lake с оперативной памятью и низким энергопотреблением

Компания Intel представила Lunar Lake — новое поколение своих процессоров. Чипы впервые появятся в ноутбуках уже этой осенью, после чего их можно будет приобрести отдельно. Цены, конкретные модели и остальные подробности станут известны позже.

Основные спецификации процессоров Lunar Lake Фото: Intel

Lunar Lake — это целое семейство чипов, в которых содержится центральный процессор, сопроцессор для задач искусственного интеллекта и даже оперативную память объёмом 16 ГБ или 32 ГБ формата LPDDR5X. Это значит, что ОЗУ нельзя будет расширить после покупки чипа — благодаря этому решению энергопотребление нового поколения снизилось сразу на 40%.

У всех процессоров Lunar Lake будет восемь ядер: четыре энергоэффективных и четыре производительных. В Intel отмечают, что общий прирост производительности составит вплоть до 14%, а в задачах с ИИ — в 2-4 раза.