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Intel представила процессоры Lunar Lake с оперативной памятью и низким энергопотреблением

Intel представила процессоры Lunar Lake с оперативной памятью и низким энергопотреблением
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Компания Intel представила Lunar Lake — новое поколение своих процессоров. Чипы впервые появятся в ноутбуках уже этой осенью, после чего их можно будет приобрести отдельно. Цены, конкретные модели и остальные подробности станут известны позже.

Основные спецификации процессоров Lunar Lake

Основные спецификации процессоров Lunar Lake

Фото: Intel

Lunar Lake — это целое семейство чипов, в которых содержится центральный процессор, сопроцессор для задач искусственного интеллекта и даже оперативную память объёмом 16 ГБ или 32 ГБ формата LPDDR5X. Это значит, что ОЗУ нельзя будет расширить после покупки чипа — благодаря этому решению энергопотребление нового поколения снизилось сразу на 40%.

У всех процессоров Lunar Lake будет восемь ядер: четыре энергоэффективных и четыре производительных. В Intel отмечают, что общий прирост производительности составит вплоть до 14%, а в задачах с ИИ — в 2-4 раза.

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