Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел трейлер французской комедии «Развесёлые каникулы» — премьера в России 4 июля

Вышел трейлер французской комедии «Развесёлые каникулы» — премьера в России 4 июля
Аудио-версия:
Комментарии

Компания Global Film представила новый трейлер фильма «Развесёлые каникулы». Премьера семейной комедии в России состоится уже 4 июля в привычном русском дубляже.

Видео доступно на YouTube-канале Global Film. Права на видео принадлежат Global Film.

«Развесёлые каникулы» расскажут историю семьи Хендриксов, которая отправляется на каникулы в захватывающее дорожное путешествие по Атлантическому побережью Франции. Их ждут неожиданные приключения и чудесные открытия: именно в дороге раскрываются творческие таланты каждого, и там, где были конфликты, рождается гармония.

Режиссёром и сценаристом комедии выступила Лоранс Арне («Дело Грегори») — она же сыграла главную роль в ленте. Вместе с ней в фильме сыграли Дэни Бун («Бобро поржаловать!»), Янник Шуара («Загадочные убийства Агаты Кристи») и другие артисты.

Материалы по теме
Видео
Трейлер и постер «Венома 3» с Томом Харди появились в Сети
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android