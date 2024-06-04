Вышел трейлер французской комедии «Развесёлые каникулы» — премьера в России 4 июля

Компания Global Film представила новый трейлер фильма «Развесёлые каникулы». Премьера семейной комедии в России состоится уже 4 июля в привычном русском дубляже.

Видео доступно на YouTube-канале Global Film. Права на видео принадлежат Global Film.

«Развесёлые каникулы» расскажут историю семьи Хендриксов, которая отправляется на каникулы в захватывающее дорожное путешествие по Атлантическому побережью Франции. Их ждут неожиданные приключения и чудесные открытия: именно в дороге раскрываются творческие таланты каждого, и там, где были конфликты, рождается гармония.

Режиссёром и сценаристом комедии выступила Лоранс Арне («Дело Грегори») — она же сыграла главную роль в ленте. Вместе с ней в фильме сыграли Дэни Бун («Бобро поржаловать!»), Янник Шуара («Загадочные убийства Агаты Кристи») и другие артисты.