Студии пиратской озвучки в России заработали 61 млн рублей в 2023 году — исследование

Российский разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями F.A.C.C.T. изучил рынок и доходы за 2023 год неофициальных студий озвучки, чьи переводы используют в том числе нелегальные распространители видеоконтента. По данным компании, в 2023 году самые активные студии озвучания суммарно заработали около 61,6 млн рублей.

Как отмечают в F.A.C.C.T., в 2023 году были активны не менее 50 команд, занимающихся переводом и озвучиванием фильмов, сериалов и аниме. Наибольшую сумму из выручки студий составляют спонсорская подписка (41,9% заработка), доход от рекламы в звуковых дорожках (23,4% заработка), доход от рекламы на сайтах (20,5% заработка) и пожертвования от аудитории (14,2% заработка).

Исследование F.A.C.C.T. о доходах неофициальных озвучек в 2023 году Фото: F.A.C.C.T.

Наибольшей популярностью у неофициальных студий пользуются зарубежные фильмы и сериалы — доля просмотров составляет 46,5%. Далее идут восточные дорамы (36,5%), аниме (11,5%) и турецкие сериалы (6,9%).