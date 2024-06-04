Игроки проводят в Baldur's Gate 3 в среднем более 100 часов — разработчик

Среднее время игры в Baldur's Gate 3 превышает отметку в 100 часов — об этом заявил в соцсетях один из руководителей студии Larian Майкл Даус.

Примечательно, что данные разработчиков, полученные от Steam, учитывают геймеров, которые сразу забросили игру на ранних стадиях. Это означает, что довольно большой процент всех игроков провёл в Baldur's Gate 3 несколько сот часов, что подтверждают пользователи X в комментариях к посту.

По данным HowLongToBeat, основной сюжет игры можно пробежать примерно за 45 часов, а с побочными заданиями — за 68 часов. Однако в среднем геймеры сообщали, что на прохождение у них уходило около 114 часов. В расслабленном стиле игры Baldur's Gate 3 может занять 15 суток без перерыва.