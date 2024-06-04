Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В Dota 2 забыли добавить контент для платной подписки Dota Plus

В Dota 2 забыли добавить контент для платной подписки Dota Plus
Комментарии

Компания Valve не обновила раздел с сезонными заданиями для платной ежемесячной подписки Dota Plus.

Сегодня об этом сообщают игроки. Новые квесты так и не появились, и теперь нельзя получить осколки для покупки уникальных косметических наград.

Фото: Дота Интернешнл / Valve

Dota Plus — платная подписка, которая даёт доступ к некоторым функциям Dota 2, статистике игр и игровым заданиям, а также позволяет получить уникальные наборы и предметы для персонажей. Стоимость ежемесячной подписки составляет 370 рублей.

В начале мая Valve забыла продлить действие события «Павшая корона» — разработчики не изменили дату в коде игры, и ивент завершился раньше времени. Позже авторы Dota 2 частично возместили потерянные сезонные награды и жетоны.

Материалы по теме
Компания Valve забыла продлить ивент «Павшая корона» в Dota 2 — датамайнеры
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android