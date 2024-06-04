Русскоязычный состав Entity по Dota 2 вышел на Кубок мира с призовым $ 5 млн

Команда Entity, за которую выступают игроки из России, Украины и Беларуси, сыграет на Riyadh Masters 2024 — глобальном турнире с призовым $ 5 млн, который станет частью Кубка мира (Esports World Cup) в Саудовской Аравии.

Пятёрка Дмитрия Fishman Полищука выиграла у Team Secret с легендарным Puppey и получила первую путёвку на турнир от Западной Европы. Вторую разыграют сегодня вечером «секретные» и ростер MOUZ.

Фото: Liquipedia

В китайской квалификации тем временем определились все три коллектива, которые отправятся в Эр-Рияд — это G2.iG, LGD Gaming и Azure Ray.

Фото: Liquipedia

Призовой фонд Riyadh Masters в этом году составит $ 5 млн. Ожидается, что это будет самый значимый чемпионат в текущем сезоне по Dota 2, хотя пока неизвестен призовой фонд чемпионата мира The International 2024.