Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Русскоязычный состав Entity вышел на Riyadh Masters 2024 с призовым $ 5 млн

Русскоязычный состав Entity по Dota 2 вышел на Кубок мира с призовым $ 5 млн
Аудио-версия:
Комментарии

Команда Entity, за которую выступают игроки из России, Украины и Беларуси, сыграет на Riyadh Masters 2024 — глобальном турнире с призовым $ 5 млн, который станет частью Кубка мира (Esports World Cup) в Саудовской Аравии.

Пятёрка Дмитрия Fishman Полищука выиграла у Team Secret с легендарным Puppey и получила первую путёвку на турнир от Западной Европы. Вторую разыграют сегодня вечером «секретные» и ростер MOUZ.

Фото: Liquipedia

В китайской квалификации тем временем определились все три коллектива, которые отправятся в Эр-Рияд — это G2.iG, LGD Gaming и Azure Ray.

Фото: Liquipedia

Призовой фонд Riyadh Masters в этом году составит $ 5 млн. Ожидается, что это будет самый значимый чемпионат в текущем сезоне по Dota 2, хотя пока неизвестен призовой фонд чемпионата мира The International 2024.

Материалы по теме
$ 5 млн призовой и семь отборочных — появились подробности Riyadh Masters 2024 по Dota 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android