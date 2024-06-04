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Открыта предзагрузка беты футбольного симулятора UFL — игру спонсирует Криштиану Роналду

Открыта предзагрузка беты футбольного симулятора UFL — игру спонсирует Криштиану Роналду
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Владельцы консолей PlayStation 5 и Xbox Series смогут принять участие в открытом бета-тестировании игры UFL в жанре футбольного симулятора.

Клиент UFL можно предзагрузить на приставки уже сейчас, а сами тесты пройдут с 7 по 9 июня. Полная версия игры должна выйти до конца 2024 года и будет доступна бесплатно — пока только на консолях.

Футсим привлекает внимание по двум причинам. Во-первых, его разрабатывает компания с сотрудниками из стран СНГ (например, руководитель студии Сергей Бруй раньше работал в Mail.Ru и Disney Russia). Во-вторых — одним из инвесторов игры является Криштиану Роналду, который вложил в UFL $ 40 млн.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Strikerz Inc.

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