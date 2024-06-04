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Майнинг станет официальным видом деятельности в России — Минцифры

Майнинг станет официальным видом деятельности в России — Минцифры
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Министерство финансов РФ поддержит признание майнинга криптовалют полноценным видом экономической деятельности — об этом «Известиям» рассказал представитель ведомства Осман Кабалоев.

Минфин согласен присвоить майнингу код общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) — его выбирают при регистрации ИП или компании. ОКВЭД делает вашу деятельность законной, даёт получить лицензию, льготы от государства и так далее.

При этом, как отмечает Кабалоев, сначала нужно будет принять закон о регулировании добычи криптовалют в России. Его внесли в Госдуму ещё три года назад, но проект до сих пор не прошёл первое чтение — тем не менее эксперты ожидают, что закон примут до конца 2024 года.

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