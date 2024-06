Появились 14 минут геймплея аддона Shadow of the Erdtree для Elden Ring

4 июня зарубежные СМИ опубликовали превью дополнения Shadow of the Erdtree для Elden Ring. Пресса поделилась своим в основном восторженным мнением о будущем расширении, а также опубликовала сразу 14 минут игрового процесса.

Видео доступно на YouTube-канале Game Informer. Права на видео принадлежат Game Informer.

В большой геймплейной демонстрации можно увидеть новые живописные локации, суровых противников, новое оружие и другие элементы аддона. Shadow of the Erdtree будет первым и единственным дополнением для культовой Elden Ring от авторов Dark Souls, Bloodborne и Sekiro: Shadows Die Twice. Его действие развернётся в Стране теней, наполненной тайнами, опасными подземельями и новыми врагами, оружием и снаряжением.

Релиз Shadow of the Erdtree состоится 20 июня на ПК и консолях. В российском Steam проект обойдётся в 2399 рублей.