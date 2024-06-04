В приложении NVIDIA на ПК теперь можно автоматически разогнать свою видеокарту

Компания NVIDIA представила большое обновление для тестовой версии своего приложения NVIDIA App для работы с видеокартой на ПК.

В числе прочего, теперь владельцы видеокарт GeForce RTX смогут определить оптимальные параметры для её разгона. Во время анализа (он занимает 10–20 минут) рекомендуется не нагружать устройство и оставить компьютер в режиме ожидания.

Фото: NVIDIA

В итоге система определит наиболее эффективные настройки, применить которые можно будет одной кнопкой. Опытные пользователи также смогут регулировать отдельные параметры: мощность, максимальную температуру и так далее.

При этом NVIDIA напоминает, что разгон видеокарты может негативно повлиять на работу ПК, а в некоторых играх могут появиться артефакты. Но использование функций никак не повредит процессор и саму видеокарту.