Как начать дополнение Shadow of the Erdtree в игре Elden Ring

Дополнение Shadow of the Erdtree для Elden Ring выйдет уже ещё через пару недель, но многие игроки могут запутаться и не понять, где и как начать прохождение нового контента. «Чемпионат» кратко рассказывает, как попасть в новую локацию.

1. Вы должны победить двух боссов из обычной игры: Радана Бича Звёзд (он находится в Звёздной пустоши) и Мога Повелителя Крови (его можно найти в Подземелье отчуждения, это под Лейнделлом).

2. Во дворце Мога находится кокон, откуда виднеется рука. Надо подойти к руке и дотронуться до неё, после чего вы окажетесь в локации дополнения Shadow of the Erdtree.

Рука в коконе Фото: Bandai Namco

Elden Ring: Shadow of the Erdtree выходит 20 июня на ПК, PS5, PS4, Xbox Series и Xbox One. Дополнение, как и оригинальная игра, будет официально продаваться в России — цена в российском Steam составляет 2399 рублей.