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По игрокам с платными машинами в Fortnite сложнее попасть — авторы игры признали ошибку

По игрокам с платными машинами в Fortnite сложнее попасть — авторы игры признали ошибку
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Игроки в Fortnite заметили, что по водителям автомобилей гораздо сложнее попасть из оружия, если они управляют машинами, купленными за донат.

Одним из первых это отметил блогер Nickeh30 — на ролике видно, что убить игрока в бесплатной машине очень легко, а в платной этому мешает узкое лобовое стекло.

Видео доступно на YouTube-канале Nick Eh 30 Shorts. Права на видео принадлежат NickEh30.

Некоторые игроки также отметили, что сбивать игроков на платных машинах также намного труднее, но точно доказать это пока никто не решился.

После того как на проблему обратили внимание СМИ, разработчики Fortnite признали свою ошибку. Авторы игры пообещали исправить это в ближайшем обновлении — когда оно выйдет, не сообщается.

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