«Прогулки с динозаврами» вернутся спустя 25 лет — шоу уже в разработке

Научно-популярный сериал «Прогулки с динозаврами» от BBC получит перезапуск — об этом пишет издание Deadline.

Оригинал шоу про вымерших рептилий вышел в 1999 году, а вернётся в эфир через 25 лет: премьера намечена на следующий год, а работа над проектом ведётся уже сейчас.

В каждом эпизоде новых «Прогулок с динозаврами» расскажут драматическую историю отдельного существа, остатки которого находят современные археологи. С помощью новых технологий и визуальных эффектов эксперты смогут наиболее точно рассказать и показать, как жили отдельные виды.

Среди «героев» шоу будут спинозавр (огромный хищник), юный трицератопс и лусотитан — последнего представят как одинокого гиганта, который рискует всем ради любви.