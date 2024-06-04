Вышел тизер четвёртого сезона «Сквозь снег» — он станет финалом сериала

Канал AMC выпустил тизер четвёртого и последнего сезона фантастического шоу «Сквозь снег». Премьера состоится уже этим летом — 21 июля.

Сюжет сериала рассказывает о новом ледниковом периоде: спастись удаётся только группе людей, которые бесконечно мчатся вперёд на уникальном поезде. Но вместо спокойного ожидания потепления обитатели состава вступают в конфликты и ведут борьбу за власть.

Видео доступно на YouTube-канале AMC. Права на видео принадлежат AMC.

Новые серии были готовы давно, но стали жертвой обстоятельств — в январе прошлого года Warner Bros. Discovery решила отменить трансляцию шоу, чтобы списать налоги. Спасти «Сквозь снег» удалось только благодаря AMC: канал выкупил права на сериал и решил сделать четвёртый сезон последним.