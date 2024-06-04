В EA Sports FC 24 добавят режим с виртуальным Евро-2024 уже 6 июня

Electronic Arts анонсировала новый режим в EA Sports FC 24 под названием UEFA EURO 2024. Он посвящён грядущему чемпионату Европы по футболу – 2024 и появится в футсиме уже 6 июня.

Никаких деталей о режиме нет, однако ранее инсайдеры уже раскрыли первые подробности события. Одним из главных нововведений грядущего Евро-2024 в EA Sports FC 24 станут улучшенные карточки футболистов в Ultimate Team сразу с четырьмя игровыми стилями. Среди них будут в том числе и легенды футбола, хорошо выступавшие на предыдущих чемпионатах Европы по футболу.

Чемпионат Европы по футболу – 2024 пройдёт с 14 июня по 14 июля в Германии. Всего в турнире примут участие 24 европейские сборные, включая Грузию, Албанию, Украину и Польшу.