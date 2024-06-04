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«У Sony есть свой Человек-паук». Том Харди — о «Веноме 3» и Marvel

«У Sony есть свой Человек-паук». Том Харди — о «Веноме 3» и Marvel
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Исполнитель главной роли в супергеройском фильме «Веном 3» Том Харди, также исполняющий роль продюсера и сценариста, кратко рассказал Forbes о своих впечатлениях от предстоящего фильма.

Актёр признал, что взволнован приближающейся премьерой:

В этот раз мы пошли намного дальше. Я помню, как мы начинали — изначально Веном был просто Эдди Броком, и никто не знал, что мы собираемся делать. Потом второй фильм — мы написали сценарий, стали представлять его, собрали команду — это было грандиозно! Это был огромный прогресс.

Теперь Харди сравнивает историю серии с «Человеком-пауком».

Вселенная Marvel под руководством Кевина Файги преуспевает, и Человек-паук отправился в его лагерь. Но у нас, у Sony, есть свой Человек-паук. Для меня и режиссёра Келли Марсела очень важно сделать всё, чтобы реализовать эту возможность.
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Трейлер и постер «Венома 3» с Томом Харди появились в Сети
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