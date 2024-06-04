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Финальный трейлер «Головоломки 2» — мультфильм от Pixar выходит 14 июня

Финальный трейлер «Головоломки 2» — мультфильм от Pixar выходит 14 июня
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Студия Pixar представила последний трейлер перед релизом своего нового мультфильма «Головоломка 2». Премьера проекта в кинотеатрах состоится 14 июня.

Лента станет продолжением известного мультфильма 2015 года про девочку, в голове которой пять разных эмоций, помогающих ребёнку с проблемами. Сиквел расскажет о подростковом периоде, когда к чувствам добавятся новые: Тревожность, Зависть, Скука и Смущение.

Видео доступно на YouTube-канале Pixar. Права на видео принадлежат Pixar.

Над сценарием «Головоломки 2» работала Мэг ЛеФов — автор истории первой части. Режиссёром же картины выступил Келси Манн («Хороший динозавр»).

В России мультфильм не выйдет официально, но позже появится в кино с помощью параллельного импорта.

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