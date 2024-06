Call of Duty MW3 и Warzone могут войти в программу Esports World Cup с призовым $ 3 млн

Киберспортивные дисциплины Call of Duty Modern Warfare 3 and Call of Duty Warzone могут стать частью предстоящего Кубка мира по киберспорту, который пройдёт в Саудовской Аравии с 3 июля по 25 августа.

Инсайдеры сообщают, что турниры по Call of Duty станут частью Esports World Cup 2024 — призовой фонд составит $ 3 млн. Подтверждение этому также нашли в коде на сайте Кубка мира (уже удалено).

Ранее организаторы уже пытались договориться с разработчиками CoD, но результаты переговоров остались неизвестными, а в списке не оказалось ни Warzone, ни MW3.

Сейчас в программе Esports World Cup 2024 нашлось место 19 различным киберспортивным играм. Всего за два месяца фонд Саудовской Аравии планирует разыграть $ 60 млн призовых.