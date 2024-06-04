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Вышло большое дополнение The Final Shape («Финальная форма») для Destiny 2

Вышел финал сюжета Destiny 2: после The Final Shape серверы игры сразу упали
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Состоялся долгожданный релиз большого дополнения The Final Shape («Финальная форма») для кооперативного шутера Destiny 2.

Разработчики представляют новое DLC в качестве «кульминации 10-летней истории игры», которая завершает основной сюжет.

Помимо финала кампании, в Destiny 2 добавили возможность комбинировать умения Сила и Тьмы, летающих врагов, новые инструменты и другой контент. Новости о дополнении были встречены в сообществе с энтузиазмом.

Видео доступно на YouTube-канале Destiny 2. Права на видео принадлежат Bungie.

Стоит отметить, что сразу после релиза сервера Destiny 2 упали из-за наплыва игроков — уже более получаса геймеры не могут опробовать «Финальную форму». Разработчики из Bungie пока на ситуацию не отреагировали.

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