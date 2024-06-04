Звезда «Остаться в живых» Эванджелин Лилли взяла паузу в карьере

Актриса Эванджелин Лилли, сыгравшая Кейт Остин в сериале «Остаться в живых», Тауриэль в «Хоббите» и Осу в «Человеке-муравье», взяла паузу в карьере. Об этом 44-летняя артистка сообщила в своих соцсетях.

Лилли признала, что со стороны её решение кажется очень спорным, однако сейчас она чувствует, что пауза пойдёт ей только на пользу. При этом звезда «Остаться в живых» не уверена, что когда-нибудь вернётся в Голливуд.

Уйти от того, что кажется очевидным выбором (богатства и славы), порой бывает страшно, но если идти к своей дхарме, то страх сменяется чувством целостности. Возможно, я однажды вернусь в Голливуд, но пока чувствую себя так.

Последней на данный момент ролью Эванджелин Лилли стала воплощение героини Хоуп ван Дайн в фильме «Человек-муравей и Оса: Квантомания». Лента вышла в начале 2023 года и получила смешанные отзывы от критиков и зрителей.