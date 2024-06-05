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Стартовал сериал «Аколит» по «Звёздным войнам»

Стартовал сериал «Аколит» по «Звёздным войнам»
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Сегодня в Disney+ вышли две первые серии сериала «Аколит» по «Звёздным войнам». Эпизоды уже можно посмотреть в сервисе Disney, однако он не работает в России.

Третья серия выйдет 12 июня, а четвёртая — 19 июня. Новый эпизод будет выходить каждую неделю до 17 июля.

События шоу развернутся в последние дни расцвета Республики — примерно за 100 лет до событий фильма «Звёздные войны. Эпизод I: Скрытая угроза». Девушка и её учитель-джедай начинают расследовать серию преступлений и сталкиваются с ситхами — «злыми» джедаями, использующими Тёмную сторону Силы. С этого момента начинается история великой битвы добра и зла.

В сериале снялись Амандла Стенберг, Ли Джонджэ, Дафни Кин, Джоди Тёрнер-Смит, Чарли Барнетт, Керри-Энн Мосс и другие актёры.

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