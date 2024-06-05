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Звезда «Человека-паука 3» Томас Хейден Чёрч сыграет в «Достать ножи 3»

Звезда «Человека-паука 3» Томас Хейден Чёрч сыграет в «Достать ножи 3»
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По информации издания The Wrap, актёр Томас Хейден Чёрч, известный ролью Песочного человека в «Человеке-пауке 3» Сэма Рэйми, сыграет в ленте «Достать ножи 3».

Кого именно сыграет Хейден Чёрт, The Wrap не раскрывает.

Томас — восьмой новый актёр, присоединившийся к касту картины. В фильме также сыграют Джош О'Коннор, Кейли Спейни, Эндрю Скотт, Керри Вашингтон, Гленн Клоуз, Джереми Реннер и Джош Бролин. Производство фильма начнётся в Великобритании в июне.

Премьера фильма «Достать ножи: Проснись, мертвец» состоится в 2025 году. Лента выступит продолжением второй части («Стеклянной луковицы»). К главной роли вернётся Дэниел Крейг.

Первая часть «Достать ножи» вышла в 2019 году и получила массу положительных отзывов, а премьера второго фильма состоялась в 2022 году — картину тоже приняли очень тепло.

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