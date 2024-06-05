Режиссёр «Дэдпула 3» Шон Леви может снять «Мстителей: Секретные войны»

Издание Deadline поделилось любопытными деталями пятой части «Мстителей», в которой расскажут про Секретные войны — одно из самых значимых событий в комиксах.

Режиссёром ленты может выступить постановщик фильмов «Дэдпул 3», «Ночь в музее» и «Живая сталь» Шон Леви. Он уже ведёт активные переговоры с Disney. Пока этот процесс идёт, Marvel Studios рассматривает и других режиссёров для ленты.

Deadline отметило, что Леви получил готовый сценарий пятых «Мстителей» от Майкла Уолдрона, хотя источники добавляют, что он ещё не согласился на сотрудничество.

У Леви есть и другие заслуги. Среди них сериал «Очень странные дела» (он выступил одним из создателей), а также постановка лент «Главный герой», «Розовая пантера» и других.