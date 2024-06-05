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Актёр озвучки крокодила Гены в советском мультфильме высказался про «Чебурашку»

Актёр озвучки крокодила Гены в советском мультфильме высказался про «Чебурашку»
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Актёр Василий Ливанов, озвучивший крокодила Гену в советском мультфильме про Чебурашку, дал интервью телеграм-каналу «Радиоточка НСН», в котором рассказал про своё отношение к современному фильму «Чебурашка».

По словам Ливанова, он не смотрел ленту и даже не собирается, поскольку она его не интересует.

Я не смотрел и смотреть не буду. Меня это не интересует, извините.

Фильм «Чебурашка» вышел в российских кинотеатрах 1 января 2023 года и стал самой кассовой картиной за всю историю отечественного проката. После выхода картины появились новости о создании второй части, а буквально на днях стартовали съёмки продолжения.

«Чебурашка 2» с тем же актёрским составом выйдет в кинотеатрах России 1 января 2025 года.

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