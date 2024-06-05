В «Мстителях 5» будет 60 персонажей, известные актёры вернутся — СМИ

По данным источников издания Deadline, в пятой части «Мстителей», которые выйдут под названием «Секретные войны», будет около 60 персонажей из киновселенной Marvel.

К своим ролям якобы вернутся Марк Руффало, Крис Хемсворт и Бенедикта Камбербэтч, Том Хиддлстон, Симу Лью и Карен Гиллан. Они сыграли Халка, Тора, Доктора Стрэнджа, Локи, Шан-Чи и Небулу соответственно.

Детали сюжета не раскрываются, как и личность главного злодея. Планировалось, что следующей масштабной угрозой станет Канг Завоеватель. Однако с игравшем его Джонатаном Мейджорсом расторгли контракт после того, как его признали виновным в деле о домашнем насилии.

Ожидалось, что в пятых «Мстителях», которые хронологически продолжат «Династию Канга», герои столкнутся с более сильной версией Канга. В комиксах во главе злодеев во время Секретных войн был Доктор Дум. Не исключено, что до выхода ленты Marvel Studios представит злодея, чтобы он появился в ленте.