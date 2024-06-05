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«Было неловко»: звезда «Слова пацана» Копейкин — об интимной сцене в сериале «На автомате»

«Было неловко»: звезда «Слова пацана» Копейкин — об интимной сцене в сериале «На автомате»
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Слава Копейкин, сыгравший в сериале «Слово пацана» одну из главных ролей, в интервью изданию The Voice рассказал о съёмках интимной сцены в сериале «На автомате».

По словам Копейкина, во время работы над фрагментом ему было неловко, поскольку в первые же смены надо было сниматься в интимной сцене с Агнией Дитковските. Актёр отметил, что всё прошло хорошо, поскольку у них с Агнией произошёл «творческий коннект».

С Агнией у нас сразу произошёл творческий коннект. Мы абсолютно дружески начали общаться с самого начала. Она замечательная артистка, которую я видел до этого. Мне, конечно, было немного неловко из-за того, что у нас были интимные сцены уже в первые смены. Но очень быстро случился контакт, мы партнёрски почувствовали друг друга.

Шоу «На автомате» вышло — для просмотра доступны две первые серии.

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