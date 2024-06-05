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Стартовал сериал «На автомате» со звездой «Слова пацана» Славой Копейкиным

Стартовал сериал «На автомате» со звездой «Слова пацана» Славой Копейкиным
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Сегодня в «Кинопоиске» и онлайн-кинотеатре Wink состоялась премьера сериала «На автомате» со звездой «Слова пацана» Славой Копейкиным. Посмотреть можно две первые серии.

Третий эпизод выйдет 12 июня, а выход четвёртого состоится 19 июня. Далее — раз в неделю.

Сюжет рассказывает о братьях Роме и Жене, каждый день которых проходит одинаково. Однажды они находят склад с большим количеством оружия и собираются продавать его, чтобы заработать много денег. Как только они связываются с этой криминальной историей, то тут же привлекают внимание бандитов и других людей. С этого момента жизнь братьев кардинально меняется.

Режиссёром проекта выступил Борис Акопов. Вместе с Копейкиным в сериале сыграли Денис Косиков, Маргарита Галич и другие.

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