Вышел финальный трейлер мультфильма «Головоломка 2»

Pixar представил финальный трейлер мультфильма «Головоломка 2». В ролике показали знакомых персонажей в лице различных эмоций, но также нашлось место и новичку — тревожности.

Видео доступно на YouTube-канале Pixar. Права на видео принадлежат Pixar.

Продолжение расскажет о подростковом периоде Райли Андерсон, поэтому к Радости, Печали, Страху, Гневу и Брезгливости добавились и другие эмоции. До этого создатели мультфильма поделились, что черпали вдохновение из триллера «Неогранённые алмазы» с Адамом Сэндлером.

Режиссёром «Головоломки 2» выступил Келси Манн, который приложил руку к «Хорошему динозавру». Сценарий для сиквела написала Мэг ЛеФов — автор истории первой части. Ранее авторы утверждали, что сиквел по большей части посвящён социальной тревожности.

Премьера мультфильма в кинотеатрах состоится уже 14 июня.