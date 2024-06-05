Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел финальный трейлер мультфильма «Головоломка 2»

Вышел финальный трейлер мультфильма «Головоломка 2»
Аудио-версия:
Комментарии

Pixar представил финальный трейлер мультфильма «Головоломка 2». В ролике показали знакомых персонажей в лице различных эмоций, но также нашлось место и новичку — тревожности.

Видео доступно на YouTube-канале Pixar. Права на видео принадлежат Pixar.

Продолжение расскажет о подростковом периоде Райли Андерсон, поэтому к Радости, Печали, Страху, Гневу и Брезгливости добавились и другие эмоции. До этого создатели мультфильма поделились, что черпали вдохновение из триллера «Неогранённые алмазы» с Адамом Сэндлером.

Режиссёром «Головоломки 2» выступил Келси Манн, который приложил руку к «Хорошему динозавру». Сценарий для сиквела написала Мэг ЛеФов — автор истории первой части. Ранее авторы утверждали, что сиквел по большей части посвящён социальной тревожности.

Премьера мультфильма в кинотеатрах состоится уже 14 июня.

Материалы по теме
Почему фанаты так ненавидят «Звёздные войны»
Почему фанаты так ненавидят «Звёздные войны»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android