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Авторы Hogwarts Legacy выпустили трейлер летнего обновления с фоторежимом

Авторы Hogwarts Legacy выпустили трейлер летнего обновления с фоторежимом
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Warner Bros. опубликовала обзорный трейлер летнего обновления для Hogwarts Legacy. В нём показали все фишки, которые появятся в ролевом экшене уже завтра.

С выходом обновления в игре наконец-то появится долгожданный фоторежим, а из косметических предметов — очки самого Гарри Поттера. Ещё патч добавит в игру возможность сбросить таланты, чтобы заново их распределить, одежду и пальто узника Азкабана, жуткий квест про магазин с привидениями, который был доступен только на PlayStation, и другое.

Видео доступно на YouTube-канале Hogwarts Legacy. Права на видео принадлежат Warner Bros.

Апдейт выйдет на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch. Сама игра получила массу положительных отзывов и показала невероятный успех — в начале января её продажи составили 22 млн копий.

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