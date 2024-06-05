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В Москве начались съёмки комедии «Семейный призрак»

В Москве начались съёмки комедии «Семейный призрак»
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По данным издания «Бюллетень кинопрокатчика», в Москве стартовали съёмки комедии «Семейный призрак».

Сюжет расскажет про иллюзиониста-неудачника, который становится владельцем квартиры с призраком. Василию предстоит изгнать нечисть, чтобы спасти свой брак и бизнес, но как это сделать, если у призрака — бывшего футболиста по имени Серёга — на земле осталось невыполненное дело? Поэтому именно главному герою придётся помочь довести его до конца.

Главные роли исполнили Максим Лагашкин, Оксана Акиньшина, Кристина Корбут, Арина Савостьянова, Юлия Сулес и Никита Кологривый. Режиссёром картины выступает Александр Бабаев

Выход ленты запланирован на лето 2025 года. Картину выпустит кинокомпания «Наше кино».

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