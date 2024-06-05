Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В России начались съёмки детективного сериала «Ронин»

В России начались съёмки детективного сериала «Ронин»
Комментарии

Издание «Бюллетень кинопрокатчика» сообщило, что телеканал ТВ-3 приступил к съёмкам детективного сериала «Ронин». Главную роль в шоу исполнит Дмитрий Паламарчук.

В центре повествования – один из лучших бойцов спецназа СОБР Иван, который вынужден уйти в отпуск после серьёзного ранения. В это же время ему сообщают о смерти бывшей жены, с которой тот почти не общался, лишь исправно платил алименты за сына. Герой едет в родную деревню, чтобы забрать ребёнка, но на месте узнаёт, что у его супруги есть ещё один сын от другого мужчины. С этого момента история закручивается.

Фото: ТВ-3

Фото: ТВ-3

Фото: ТВ-3

Производством «Ронина» занимается кинокомпания «Триикс Медиа». Режиссёром выступает Сергей Горбачёв. Премьера сериала состоится на ТВ-3.

Материалы по теме
Почему фанаты так ненавидят «Звёздные войны»
Почему фанаты так ненавидят «Звёздные войны»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android