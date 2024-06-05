Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Уилл Смит показал, как выглядели съёмки эпичной сцены из «Плохих парней 4»

Уилл Смит показал, как выглядели съёмки эпичной сцены из «Плохих парней 4»
Аудио-версия:
Комментарии

Уже 7 июня состоится премьера фильма «Плохие парни до конца» — четвёртой части знаменитой полицейской саги про двух полицейских, которые сражаются с преступностью своими методами. В честь скорого выхода актёр Уилл Смит опубликовал впечатляющий ролик со съёмок ленты, в котором он сам выступает оператором эпизода.

Видео доступно на YouTube-канале Will Smith. Права на видео принадлежат Sony Pictures.

Короткое видео со съёмок новых «Плохих парней» довольно быстро стало вирусным и собрало несколько десятков миллионов просмотров в TikTok. Пользователи в комментариях отметили, что сцена выглядит ещё эпичнее, чем в финальном монтаже ленты, а сам Уилл Смит заслуживает отдельной похвалы за приложенные усилия.

«Плохие парни» — серия комедийных боевиков про двух американских детективов: один — примерный семьянин, другой — богатый холостяк. Три фильма франшизы суммарно собрали в мировом прокате около $ 840 млн, и Sony уверена в успехе четвёртой части серии.

Материалы по теме
Видео
Вышел финальный трейлер фильма «Плохие парни 4» с Уиллом Смитом
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android