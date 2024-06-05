Уилл Смит показал, как выглядели съёмки эпичной сцены из «Плохих парней 4»

Уже 7 июня состоится премьера фильма «Плохие парни до конца» — четвёртой части знаменитой полицейской саги про двух полицейских, которые сражаются с преступностью своими методами. В честь скорого выхода актёр Уилл Смит опубликовал впечатляющий ролик со съёмок ленты, в котором он сам выступает оператором эпизода.

Видео доступно на YouTube-канале Will Smith. Права на видео принадлежат Sony Pictures.

Короткое видео со съёмок новых «Плохих парней» довольно быстро стало вирусным и собрало несколько десятков миллионов просмотров в TikTok. Пользователи в комментариях отметили, что сцена выглядит ещё эпичнее, чем в финальном монтаже ленты, а сам Уилл Смит заслуживает отдельной похвалы за приложенные усилия.

«Плохие парни» — серия комедийных боевиков про двух американских детективов: один — примерный семьянин, другой — богатый холостяк. Три фильма франшизы суммарно собрали в мировом прокате около $ 840 млн, и Sony уверена в успехе четвёртой части серии.