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Умерла звезда сериала «Великолепный век» Фатма Каранфиль

Умерла звезда сериала «Великолепный век» Фатма Каранфиль
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В 72 года из жизни ушла Фатма Каранфиль из-за рака молочной железы. Турецкая актриса кино и театра сыграла в культовом шоу «Великолепный век».

О смерти Каранфиль сообщила её менеджер Аслы Исламоглу в соцсетях. По её словам, Фатма была настоящим примером блестящей актёрской игры, изящности, трудолюбия и человечности.

Мы с глубокой печалью узнали о смерти Фатмы Каранфиль, почитаемой фигуры турецкого кино и театра. Каранфиль, которая принимала участие во многих успешных проектах и была удостоена множества наград, была примером не только своей актёрской игрой, но и своей изящностью, трудолюбием и человечностью. Её свет никогда не погаснет, он будет всегда сиять в наших сердцах и в мире искусства.

Помимо «Великолепного века», актриса также снялась в сериалах «Запретная любовь», «Снова любовь» и «Ты назови». Кроме того, она стала лауреатом нескольких наград и премий. В 1968 и 1972 годах Каранфиль стала актрисой года по версиям разных национальных ассоциаций.

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