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«Я бы надрал ему задницу»: Мэтт Смит — о поединке Деймона Таргариена с Джоном Сноу

«Я бы надрал ему задницу»: Мэтт Смит — о поединке Деймона Таргариена с Джоном Сноу
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В честь скорой премьеры второго сезона сериала «Дом дракона» звезда сериала Мэтт Смит побывал гостем передачи «Ночное шоу с Джимми Фэллоном». В нём британский актёр поделился своими впечатлениями от съёмок в шоу и ответил на интересные вопросы ведущего.

В какой-то момент речь зашла о теоретическом противостоянии Деймона Таргариена и Джона Сноу в исполнении Кита Харрингтона из «Игры престолов». Для самого Смита в этом бою нет никакой интриги, ведь у его героя есть дракон.

Вау, ну ты что, кто выиграет в поединке? У меня есть дракон! Я уважаю Джона Сноу и Кита Харрингтона, потрясающий человек. Но я бы надрал задницу Джону.

Премьера второго сезона «Дома дракона» состоится 17 июня. Во втором сезоне будет восемь эпизодов — премьера финальной серии состоится уже 4 августа.

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