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Актёр Сергей Гармаш раскрыл свежие детали фильма «Чебурашка 2»

Актёр Сергей Гармаш раскрыл свежие детали фильма «Чебурашка 2»
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Сергей Гармаш дал интервью газете «Комсомольская правда» и поговорил про сиквел «Чебурашки». Актёр отметил, что вторая часть отличается от первой и зрители это сразу заметят.

По словам Гармаша, отношения между Геной и Чебурашкой будут складываться в продолжении по-разному: как комедийно, так и драматически.

Мы получили к прочтению совершенно отличный, детально проработанный сценарий. Уверен, вы узнаете наших персонажей ещё лучше! Отношения Гены и Чебурашки будут складываться и драматически, и смешно — за этим будет интересно наблюдать.

Ещё артист подчеркнул, что зрителей ждёт «новая и удивительная история». Для Гены с Чебурашкой местами она станет неожиданной.

Премьера ленты состоится 1 января 2026 года. Режиссёром выступит Дмитрий Дьяченко, снявший первую картину.

Фильм «Чебурашка» вышел в кинотеатрах 1 января 2023 года и стал самым кассовым фильмом проката России. Сборы картины превысили 7 млрд рублей.

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