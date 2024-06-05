В «Мире Танков» появятся танки 11-го уровня — впервые в истории игры

Российская студия Lesta Games объявила о масштабном обновлении танкового экшена «Мир Танков». Уже 22 января 2025 года в игре впервые появится техника 11-го уровня, работа по созданию новых боевых машин уже началась.

Видео доступно на YouTube-канале Мир Танков. Официальный видеоканал. Права на видео принадлежат Lesta Games.

В «Мире Танков» есть то, что оставалось неизменным — «Десятки». Основным мерилом успеха танкистов, самой желанной наградой и венцом развития любой ветки исследования в игре являются заветные танки 10-го уровня. Но скоро это изменится.

В Lesta Games отметили, что прокачать свои танки до 11-го уровня смогут все игроки абсолютно бесплатно. Всеми подробностями разработчики поделятся в грядущие месяцы.