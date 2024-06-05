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Twitch поднимет цену базовой подписки более чем в 30 регионах

Twitch поднимет цену базовой подписки более чем в 30 регионах
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Администрация стримингового сервиса Twitch объявила об очередном повышении стоимости базовой подписки в более чем 30 регионах по всему миру. Это произойдёт уже 11 июля, изменения затронут даже США, где подписка подорожает с $ 5 до $ 6.

В России цена останется прежней — 130 рублей.

Так, цена базовой подписки увеличится в том числе в странах Скандинавии, Словакии, Словении и в Новой Зеландии. В Twitch отмечают, что возросшая стоимость напрямую повлияет на доходы стримеров, которые получают 50-70% от каждой подписки.

Пользователи оказались недовольны изменением цены — некоторые юзеры предложили Twitch ввести более низкий уровень подписки с минимальной стоимостью и самым базовым набором привилегий. По мнению юзеров, она привлекла бы новую аудиторию, люди в которой готовы поддержать своих любимых стримеров небольшой суммой.

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