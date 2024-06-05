«Смит и Лоуренс в своей лучшей форме»: критики хвалят фильм «Плохие парни 4»

7 июня состоится премьера фильма «Плохие парни до конца» — четвёртой части серии боевиков с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом. Критики уже посмотрели картину на раннем показе в Лос-Анджелесе и опубликовали обзоры боевика.

Так, на агрегаторе Rotten Tomatoes 68% критиков рекомендуют фильм к просмотру. Большинство журналистов пришли к выводу, что в ленте простой сюжет и типичный главный злодей, однако драйвовые экшен-сцены, постоянные шутки, а также персонажи Смита и Лоуренса перекрывают все недостатки ленты.

Фото: Rotten Tomatoes

Некоторые отзывы критиков о «Плохих парнях 4»

Если «Плохие парни до конца» окажутся финалом франшизы, то это произойдёт на возмутительно высокой ноте, доставляющей массу удовольствия.

Пока главные герои не отправляются в космос на машине, идея всё большего количества «Плохих парней» вовсе не оскорбительна.

Слегка увлекательный, местами забавный, но слишком затянутый и легко выветривающийся из головы боевик.

Невероятно увлекательный фильм «Плохие парни до конца» сочетает в себе комедию и динамичный экшен. Это Смит и Лоуренс в своей лучшей форме.