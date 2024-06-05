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Стартовали съёмки сериала «Хищники» о мире «чёрной трансплантологии» в России

Стартовали съёмки сериала «Хищники» о мире «чёрной трансплантологии» в России
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Продюсерская компания Team Films и онлайн-кинотеатр «Иви» приступили к работе над сериалом «Хищники». Съёмки проекта о «чёрной трансплантологии» продлятся несколько месяцев, точную дату выхода шоу должны сообщить осенью.

События «Хищников» развернутся вокруг престижной клиники, за фасадом которой скрывается полигон для проведения незаконных операций по пересадке органов. Герои оказываются втянуты в криминальный мир подпольной трансплантологии – одни по своей воле, другие нет.

Главные роли в сериале сыграют Сергей Гилёв («Фишер»), Вильма Кутавичюте («Контакт»), Марина Ворожищева («Оффлайн»), Евгений Санников («Неверные») и другие актёры. Режиссёром проекта выступает Илья Ермолов («Золотое дно»).

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