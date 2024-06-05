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Microsoft внезапно возобновила тестирование новых функций для Windows 10

Microsoft внезапно возобновила тестирование новых функций для Windows 10
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В начале июня Microsoft внезапно возобновила программу для бета-тестирования новых функций в операционной системе Windows 10. У прошлой версии ОС появилась отдельная страница для пользователей, готовых протестировать свежие нововведения.

В своём блоге Microsoft отметила, что возобновила тестирование новых функций в Windows 10 для того, чтобы «каждый мог получить максимум от своих ПК на базе систем Windows». В компании заверили, что участники программы тестирования не смогут автоматически обновиться до Windows 11, в дальнейшем им придётся переходить вручную.

В Microsoft вновь напомнили дату окончания поддержки Windows 10 — 14 октября 2025 года. После этого платные пользователи смогут получать свежие апдейты безопасности, однако новейшие функции будут доступны лишь владельцам Windows 11.

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