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Анонсирован бюджетный смартфон Redmi A3x с экраном 90 Гц

Анонсирован бюджетный смартфон Redmi A3x с экраном 90 Гц
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Компания Xiaomi анонсировала бюджетный смартфон Redmi A3x. Производитель оценил устройство в $ 68 (~ 6 тысяч рублей).

Гаджет оснащён 6,71-дюймовым экраном с разрешением 1650 × 720 пикселей и частотой обновления 90 Гц. Девайс работает на процессоре Unisoc Tiger T603 и операционной системе Android 14. Ёмкость аккумулятора составила 5000 мА/ч с мощностью зарядки до 10 Вт.

Производитель обещает выпускать обновления безопасности для смартфона вплоть до 2027 года. Что касается камер, то основная получила разрешение 8 Мп, а передняя — 5 Мп. Также в Redmi A3x можно установить карту памяти microSD объёмом до 1 ТБ.

Пока смартфон доступен для покупки только на территории Пакистана. Дата выхода на мировом рынке пока не раскрывается.

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