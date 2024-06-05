«Держитесь от сериала подальше»: зрители уничтожают сериал «Аколит» по «Звёздным войнам»

5 июня стартовал сериал «Аколит» — новый проект по вселенной «Звёздных войн». События шоу разворачиваются в последние дни расцвета Республики — примерно за 100 лет до событий фильма «Звёздные войны. Эпизод 1: Скрытая угроза». Девушка (в прошлом падаван) и её учитель-джедай начинают расследовать серию преступлений и сталкиваются с более зловещими силами, чем они могли себе представить.

Спустя несколько часов первые зрители опубликовали обзоры по итогам первых двух эпизодах. На агрегаторе IMDb у шоу пока нет средней оценки из-за защиты от ревью-бомбинга, однако рецензии от пользователей в основном крайне отрицательные.

Некоторые обзоры зрителей на сериал «Аколит»

Я понятия не имею, о чем думали создатели «Аколита». Если вы старый фанат «Звёздных войн», то держитесь от сериала подальше.

Я ещё не видел третью серию и, честно говоря, не хочу её смотреть. Очевидно, что там будут сцены, нарушающие канон. Скрестим пальцы, что «Аколит» отменят как можно скорее.

Мне кажется, что даже написание обзора на «Аколит» — это пустая трата моего времени после того, как я уже потратил час своей жизни на это клоунское шоу. В этом сериале «Звёздные войны» есть только в названии.

Для фанатов «Звёздных войн» здесь нет ничего интересного: деревянная игра актёров, неравномерный темп, убогий сценарий и сюжет с очередными сражениями на световых мечах. Я потерял интерес ко вселенной, меня просто больше не интересуют «Звёздные войны».

В первый сезон «Аколита» войдёт восемь эпизодов по 30 минут. Финал шоу состоится 17 июля.