Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Авторы Destiny 2 извинились за неудачный релиз аддона «Финальная форма»

Авторы Destiny 2 извинились за неудачный релиз аддона The Final Form
Комментарии

4 июня состоялся релиз крупного дополнения «Финальная форма» для Destiny 2. Однако при попытке зайти в игру многие геймеры столкнулись с сетевыми проблемами.

Фото: SteamDB

Вероятно, это может быть связано с тем, что в моменте пиковый онлайн тайтла в Steam составил 314 тысяч пользователей. Данная цифра оказалась чуть меньше рекордного пика в 316 тысяч человек, когда вышло расширение Lightfall в феврале 2023 года.

Спустя сутки разработчики игры прокомментировали сложившуюся ситуацию и извинились перед фанатами. Также авторы отметили, что устранение сетевых проблем — сейчас их главный приоритет.

Если игроки не смогли посмотреть катсцены из-за сетевых проблем, то представители Bungie порекомендовали перепройти соответствующие задания.

Материалы по теме
Elden Ring вошла в топ-3 чарта Steam — за 2 недели до выхода аддона Shadow of the Erdtree
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android