Вышел трейлер детектива «Город страха» со звездой «Очень странных дел» Сэди Синк

Кинокомпания Сapella Film представила дублированный трейлер детектива «Город страха». Премьера триллера состоится 4 июля во всех кинотеатрах страны.

Видео доступно на YouTube-канале Capella Film. Права на видео принадлежат Capella Film.

События фильма развернутся вокруг известного писателя Бена Монро, которого приглашают в Берлин, чтобы помочь полиции с расследованием массового убийства членов тайного культа. Вскоре пропадает его дочь, которая недавно познакомилась с неким молодым парнем. Чтобы разгадать тайну её исчезновения, Бену придётся понять, как связаны загадочные смерти с его собственными произведениями.

Главные роли в картине сыграли Эрик Бана («Меч короля Артура»), Сэди Синк («Очень странные дела») и Сильвия Хукс («Бегущий по лезвию 2049»). Режиссёром и сценаристом ленты выступила Джордан Скотт, известная по «Трещинам».