Завершились съёмки сериала «Атом» про создателя советской атомной бомбы

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Пресс-служба телеканала «Россия» объявили о завершении съёмок исторического сериала «Атом» про «отца советской атомной бомбы» Игоря Курчатова. В США подобное неофициальное звание носил физик-теоретик Роберт Оппенгеймер.

События шоу развернутся в 1943 году. На тот момент народный комиссар внутренних дел СССР Лаврентий Берия поручает своему заместителю Всеволоду Замятину собрать команду учёных, чтобы спроектировать первую советскую атомную бомбу. Под руководством физика Игоря Курчатова в Москве начинает работу секретная лаборатория № 2, сотрудниками которой становятся лучшие умы со всего Союза.

В актёрский состав сериала вошли Гурам Баблишвили, Алексей Гуськов, Юрий Чурсин, Илья Малаков, Ольга Сутулова и другие. Режиссёром выступил Нурбек Эген.

Премьера сериала «Атом» состоится в 2025 году в стриминговом сервисе «Смотрим».