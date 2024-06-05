Расписание выхода серий сериала «На автомате»
5 июня состоялась премьера сериала «На автомате» со звездой «Слова пацана» Славой Копейкиным. Шоу рассказывает о братьях Роме и Жене, каждый день которых проходит одинаково. Однажды они находят склад с большим количеством оружия и собираются продавать его, чтобы заработать много денег. Как только они связываются с этой криминальной историей, то тут же привлекают внимание бандитов и других людей.
Сериал доступен для просмотра в «Кинопоиске» и онлайн-кинотеатре Wink. Новые эпизоды шоу будут выходить раз в неделю. Режиссёром проекта выступил Борис Акопов.
Расписание выхода сериала «На автомате» в России
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|5 июня
|2-я серия
|5 июня
|3-я серия
|12 июня
|4-я серия
|19 июня
|5-я серия
|26 июня
|6-я серия
|3 июля
|7-я серия
|10 июля
|8-я серия
|17 июля
Комментарии