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Сериал На автомате (2024): дата выхода, сколько серий, все серии, где смотреть в России

Расписание выхода серий сериала «На автомате»
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5 июня состоялась премьера сериала «На автомате» со звездой «Слова пацана» Славой Копейкиным. Шоу рассказывает о братьях Роме и Жене, каждый день которых проходит одинаково. Однажды они находят склад с большим количеством оружия и собираются продавать его, чтобы заработать много денег. Как только они связываются с этой криминальной историей, то тут же привлекают внимание бандитов и других людей.

Сериал доступен для просмотра в «Кинопоиске» и онлайн-кинотеатре Wink. Новые эпизоды шоу будут выходить раз в неделю. Режиссёром проекта выступил Борис Акопов.

Расписание выхода сериала «На автомате» в России

ЭпизодДата выхода
1-я серия5 июня
2-я серия5 июня
3-я серия12 июня
4-я серия19 июня
5-я серия26 июня
6-я серия3 июля
7-я серия10 июля
8-я серия17 июля
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