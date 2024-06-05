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Вышел трейлер кровавого слэшера «Максин XXX» — премьера в России 11 июля

Вышел трейлер кровавого слэшера «Максин XXX» — премьера в России 11 июля
Аудио-версия:
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Кинокомпания A24 опубликовала новый трейлер слэшера «Максин XXX». В ролике показали главных героев фильма и жестокие убийства жертв маньяка.

Видео доступно на YouTube-канале A24. Права на видео принадлежат A24.

Лента рассказывает об амбициозной звезде фильмов для взрослых Максин, которая мечтает пробиться в большое кино и наконец-то получает роль в фильме ужасов. Но когда кто-то начинает убивать людей вокруг неё, Максин понимает, что кровавый след тянется к её прошлому.

В актёрский состав картины вошли Миа Гот, Элизабет Дебики, Лили Коллинз, Мозес Самни, Мишель Монаган, Бобби Каннавале, Джанкарло Эспозито, Кевин Бейкон и другие. Режиссёром выступил Тай Уэст («Тайны старого отеля», «Пэрл»).

Премьера фильма «Максин XXX» в мировом прокате состоится 5 июля. В кинотеатрах России ленту начнут показывать с 11 июля.

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